Буданов розповів, що Росія сповільнила наступ в Україні

Голова Головного управління розвідки Міністерства України Кирило Буданов розповів, що Росія сповільнила наступ через виснаження ресурсів та морально-психологічну втому російських військ.



«Росія досить сильно уповільнила свої темпи наступу. Причина - значне виснаження насамперед ресурсної бази РФ, а також морально-психологічна втома від цих бойових дій. Хоча вони є загарбниками, але вони втомлюються», – заявив він в ефірі національного телемарафону.



У Буданова також запитали, чи вже стався переломний момент на війні, який він прогнозував раніше. Керівник ГУР відповів, що до кінця серпня є ще час, але зауважив, що до серпня вибухів у Криму не було.

«Це дуже вдарило по розумінню росіян, що насправді їхня армія не така вже й сильна, що їхня розпіарена система ППО не дуже працює. Не все так добре. Люди, які приїздили в Крим з Росії відпочивати і відчували себе практично господарями цієї території, зараз починають усвідомлювати, що насправді йде якась війна, що саме вони можуть постраждати від неї. Приходить розуміння. Росіяни упоєні пропагандою. Вони не розуміють реальності…Вони надто переоцінили свою армію. Це зовсім не друга армія світу, і навіть не четверта. І розплата прийде. Розуміння, що розплата буде, приходить до людей, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна – це не десь там у якійсь частині світу, а у них. Тому переломний момент уже розпочався», – додав він.

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські війська роблять «все, щоб уникнути жертв серед мирних громадян» в Україні, з цим нібито пов'язані уповільнені темпи «спецоперації» (так в Росії називають війну проти України).

Британська розвідка заявила, що через шість місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну значного прогресу Росії досягти не вдалося.