Путін підписав указ, яким наступного року збільшується чисельність російської армії

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким передбачається збільшення чисельності російської армії на 137 тисяч осіб, повідомляє російська агенція «Интерфакс».



Згідно з указом, кількість російських військовослужбовців становитиме 1 мільйон 150 тисяч.



Цей указ Путіна набуває чинності з 1 січня 2023 року.



До цього чисельність російських Збройних сил була на рівні понад 1,9 мільйона осіб, з яких 1 мільйон 13 тисяч є військовослужбовцями, інші – цивільний персонал.

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, яке триває досі. За цей час станом на 25 серпня, за даними Генштабу ЗСУ, Росія в Україні втратила 45 850 своїх військових. Москва про свої втрати у війні проти України не повідомляє від березня.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.