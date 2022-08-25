Росія за добу втратила 9 БПЛА, 5 танків, 3 гелікоптери – Генштаб ЗСУ

Росія за останню добу втратила у повномасштабній війні проти України 150 своїх військових, а також п’ять танків, дев’ять безпілотників, три гелікоптери, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України станом на ранок 25 серпня.
Найбільших втрат загарбники зазнали на Донецькому напрямку, уточнили в командуванні. Загалом від початку масштабного вторгнення 24 лютого Росія втратила 45 850 своїх військових.
Серед інших втрат:
- танків – 1929
- бойових броньованих машин – 4245 (дві за останню добу)
- артилерійських систем 1037 (+1)
- РСЗВ – 272 (+6)
- засоби ППО – 148 (+1)
- літаків – 234
- гелікоптерів – 202
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 828
- крилаті ракети – 196
- кораблі /катери – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3160
- спеціальна техніка – 99.
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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