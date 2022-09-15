Заступник голови українського Верховного суду виявився громадянином Росії – «Схеми»

Заступник голови Верховного суду та очільник Касаційного господарського суду у його складі Богдан Львов, який має доступ до державної таємниці, є громадянином Російської Федерації. Це встановили журналісти-розслідувачі «Схем» (Радіо Свобода).

Львов став громадянином РФ ще у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя. Журналісти встановили, що в день подачі заяви він перебував у Москві. В обох випадках письмова заява оформлена від його імені.

Саме за російським паспортом Богдана Львова проводились операції з незадекларованою нерухомістю його родини в Москві. Факт наявності російського громадянства суддя приховав від конкурсної комісії, яка у 2017-му обрала його до реформованого Верховного суду. Згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни – це підстава для припинення його повноважень.

У коментарі журналістам сам суддя заявив, що російського громадянства у нього немає, але попросив надати йому документи та час, щоб «розібратися», після чого не надав додаткових доказів на підтвердження своїх слів.

Відповідно до витягу з реєстру «Роспаспорт», який «Схеми» отримали у своє розпорядження, паспорт громадянина РФ Богдана Львова був оформлений у 1999 році у Москві. Від його імені була подана заява на отримання громадянства. Підстава видачі паспорта – його посвідчення військовослужбовця, яке Богдан Львов отримав ще під час випуску з Червонознаменного військового інституту Міністерства оборони СРСР, який він закінчив з відзнакою у 1989 році. На момент отримання російського громадянства, йдеться у розслідуванні, Богдан Львов вже працював суддею в Україні – у військовому суді Центрального регіону.

У 2012 році, як з’ясували «Схеми», на ім’я Богдана Львова був оформлений новий паспорт громадянина РФ. Підстава заміни документа, як зазначено у витягу з «Роспаспорту», – «досягнення 45-річного віку».

Як у випадку із попереднім паспортом, заява на отримання російського громадянства була подана від імені Богдана Львова, вона датована 26 жовтня 2012 року. Дані перетину кордону свідчать, що у цей день український суддя прибув поїздом з Києва до Москви. На момент отримання нового паспорта РФ Богдан Львов вже обіймав посаду судді Вищого господарського суду України.

У 2017 році, подавшись на посаду судді до реформованого Верховного суду, Богдан Львов приховав факт наявності російського громадянства від конкурсної комісії. В досьє кандидата, поданому до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, на запитання, чи має він громадянство іншої країни, написав «ні». Богдан Львов був обраний суддею Касаційного господарського суду, а пізніше – його керівником та заступником голови Верховного суду, у складі якого є вищезазначена господарська палата.

«Схеми» додатково верифікували російський документ за допомогою даних, вказаних у паспорті, віднайшовши індивідуальний податковий номер Богдана Львова в офіційному реєстрі Федеральної податкової служби РФ. Цей код не присвоюється автоматично із паспортом, за ним треба додатково звертатись у податкові органи Росії, йдеться у розслідуванні. Львову він був присвоєний у 2010 році.

Станом на дату виходу розслідування, Львов не вийшов з громадянства РФ.

Дійсність документа журналісти перевірили за допомогою офіційного сервісу МВС Росії. Станом на 15 вересня російський паспорт Богдана Львова серед недійсних не значиться.

«Схеми» також підтвердили використання російських документів судді, зокрема, для операцій з нерухомістю. Через офіційний реєстр нерухомості РФ журналісти отримали витяг на двокімнатну квартиру на Ленінградському шосе у Москві, якою навпіл володіють теща українського судді та його дружина Інна Львова. Свою частку у власності цієї квартири мав раніше сам суддя, але передав її дружині за договором дарування, укладеним 7 червня 2012 року. Записи в офіційному реєстрі нерухомості РФ підтверджують, що правочин був засвідчений за його паспортом громадянина Росії. А дані перетину кордону вказують на те, що саме того дня він прибув поїздом з Києва до Москви.

Як виявилось, дружина судді Інна Львова також має громадянство РФ, про що суддя не згадує у своїй декларації. До того ж, у жодній з майнових декларацій суддя не вказав, що його дружина володіє половиною московської квартири загальною вартістю близько 11 мільйонів гривень, йдеться в розслідуванні журналістів.

У коментарі «Схемам» суддя Львов заявив, що не має і не мав громадянства РФ. На запитання, чи це його підпис та почерк у заявах на отримання громадянства, Львов зазначив: «почерк справді схожий на мій», але сказав, що про його російське громадянство йому стало відомо лише від журналістів. Щодо решти питань – дарування частки квартири дружині за російським паспортом, поїздки в РФ в дні оформлення угоди і подачі заяви на новий паспорт – він лише сказав, що нічого з цього не пригадує, і попросив документи на ознайомлення, щоб розібратись: «Я пам’ятаю, чого я не вчиняв стовідсотково. Але коли це не співпадає з документами, які ви маєте, то мені потрібно розібратися»

Більше суддя з редакцією не зв’язувався.

«Таким чином, записи в офіційних державних реєстрах Російської Федерації свідчать про наступне: український суддя Богдан Львов, отримавши у 90-тих році російський паспорт, не лише від нього не відмовився, піднімаючись кар’єрними сходами у системі українського правосуддя – а навпаки, поновив – у 2012. Не відмовився від громадянства країни-агресора суддя і після 2014-го року, після анексії Росії Криму, та з початком війни на Сході. Залишається громадянином РФ Богдан Львов і тепер, коли держава, яка видала йому паспорт, вторглась в Україну по широкій лінії кордону» – йдеться у розслідуванні.

Як йдеться в статті 126 Конституції України, набуття суддею громадянства іншої країни – це підстава для припинення його повноважень. Встановлені факти та документи «Схеми» передали голові Верховного суду Всеволоду Князєву. Він відповів, що «у випадку офіційного підтвердження у встановлений законом спосіб даної інформації відповідне рішення має ухвалюватися Вищою радою правосуддя, склад якої наразі формується. Верховний Суд діятиме у спосіб, визначений Конституцією та законами, відповідно до рішення ВРП та інших залучених органів».

До виходу матеріалу «Схеми» також повідомили встановлені факти т.в.о. голови Служби безпеки України Василю Малюку. З СБУ надійшла відповідь, що спецслужба «володіє інформацією, яка може свідчити про наявність російського громадянства у судді Богдана Львова» і наразі «працює над отриманням матеріалів, котрі можуть остаточно підтвердити чи спростувати наявні дані та, зокрема, зможуть слугувати відповідними юридичними доказами».

«Позиція СБУ – представники судової гілки влади мають володіти виключно українським громадянством», – додали у відомстві.

Богдан Львов раніше працював суддею у Вищому господарському суді, під керівництвом Віктора Татькова та Артура Ємельянова, яким офіційне українське слідство нині інкримінує злочини в системі судочинства. Судді це заперечують.

Богдан Львов також очолював Вищий господарський суд до реформи найвищого (касаційного) правосуддя. У цей період, як повідомляло «Слідство інфо», він запам’ятався, в тому числі, тим, що наполегливо радив підлеглим голосувати за обрання конкретного судді до Конституційного суду. Сам Львов тиск на підлеглих суддів заперечував.

У 2016-му році судді Львову закидали те, що через нього начебто можна «вирішувати» питання, пов’язані з господарськими справами – такі покази офіційно надавались в рамках кримінального провадження.

А в 2017-му «Схеми» зафіксували його на святкуванні у компанії впливових колег, від чиїх рішень, в тому числі залежала майбутня суддівська кар’єра Богдана Львова.