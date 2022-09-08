Кримчанка порвала паспорт РФ під час в’їзду в Україну – ДПСУ

Кримчанка порвала паспорт Росії, виданий їй в окупованому Криму, при в’їзді в Україну, повідомила українська Державна прикордонна служба.

«Вона розповіла, що їй було лише 10 років, коли загарбники прийшли на півострів. Пропаганда і кремлівські поплічники вісім років переконували дитину, що вона росіянка, але марна справа. В’їхавши на територію, яку контролює українська влада, вона повідомила, що є українкою і хоче мати громадянство своєї країни, а не нав’язане окупантами», – повідомили українські прикордонники.

На відео, яке опублікувала українська Держприкордонслужба, кримчанка розповіла, що отримала паспорт РФ під час окупації Криму не з власної волі.

«Я відмовляюся від громадянства Росії», – заявила дівчина, знищивши російський паспорт.

Україна та Євросоюз не визнають російські паспорти, видані кримчанам на окупованому півострові та на території РФ.

Україна подавала позов проти Росії до Міжнародного кримінального суду (МКС) за «примусову паспортизацію жителів анексованого Криму».

За даними української влади, до повномасштабного вторгнення російська «примусова паспортизація» торкнулася близько 90% населення окупованих територій України.

Українські правозахисники зазначали, що з Криму найчастіше видворяють громадян України, які не отримали російський паспорт.