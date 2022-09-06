«Україна вже поряд»: у Криму та Севастополі розклеїли листівки із закликом готуватися до деокупації

У Криму та Севастополі розклеїли листівки із закликом готуватися до деокупації півострова Збройними силами України. Про це повідомляє телеграм-канал українського руху «Жовта стрічка».

«Наші активісти із Сімферополя, Керчі, Ялти, Євпаторії, Джанкоя розробили та розклеїли нові листівки», – йдеться у повідомленні.

На листівках написано «Керч, Україна вже поряд», «Збережи життя, евакуйся. Крим – це Україна», «Підготуйся. Крим – це Україна», «Ялта – це Україна».

Рух «Жовта Стрічка» закликає кримчан бути обережними, уникати наближених до військових об'єктів місць.

«Якщо є можливість – виїхати з АР Крим у безпечне місце, підготувати заздалегідь тривожну валізку з пауербенком, їжею та водою», – додали активісти.

Російські телеграм-канали також повідомили про появу в Криму та Севастополі листівок «Севастополь готовий до деокупації» та «Сімферополь готовий до деокупації». Їхні автори невідомі.

Раніше у Сімферополі з’явилися листівки з вітаннями до Дня Незалежності України.

Кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомляв, що у Сімферополі з’явилися листівки українською мовою, в яких під датою 24.08.2022 написано «Крим – готовий, кримчани – чекають». Ці листівки також поширили активісти українського руху «Жовта Стрічка».

Перед цим активісти «Жовтої Стрічки» поширили в Сімферополі та Алушті листівки з оголошенням про винагороду за затримання російського глави окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Напередодні радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк закликав жителів Криму перевірити укриття та запастися водою у зв’язку з українськими «заходами з деокупації». Раніше Подоляк заявив, що в Офісі президента України розробляють евакуаційні маршрути для жителів анексованого Криму на час його деокупації.

Окупаційна влада Криму називає такі заяви «інформаційними вкидами» і стверджує, що «кримчани працюють, навчаються, беруть участь у спеціальній військовій операції і нікуди їхати не збираються».