Правозахисники: сумарний термін ув’язнення кримських політв’язнів збільшився до 1147 років

Сумарний термін вироків жертвам політичних переслідувань в окупованому Криму збільшився до 1147 років і двох місяців, заявив аналітик правозахисної організації «КримSOS» Євген Ярошенко.

«93 жертви політично мотивованих переслідувань було засуджено до реальних термінів ув’язнення окупаційною владою. Тепер сумарний строк вироків кримських політв’язнів збільшився до 1147 років і двох місяців і зростає невпинно», – зазначив він.

Як нагадали у «КримSOS», 25 серпня підконтрольний Росії Київський районний суд міста Сімферополя виніс вирок кримському татарину Арсену Ібраїмову нібито за участь у кримськотатарському батальйоні імені Номана Челебіджихана. Його засудили до 10 років ув’язнення. Правозахисники також повідомляли, що стосовно Ібраїмова застосовували тортури.

1 червня Верховний суд Росії визнав «терористичним» і заборонив на території РФ «кримськотатарський добровольчий батальйон імені Номана Челебіджихана».

До цього в Криму було винесено кілька обвинувальних рішень щодо кримських татар, яких визнали винними в тому, що вони були членами кримськотатарського батальйону, засновником якого вважається гендиректор телеканалу ATR Ленур Іслямов. Самого Іслямова заочно засудили до 18 років ув’язнення та штрафу в мільярд рублів, звинувативши його в організації блекауту в Криму. Іслямов повідомив у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що оскаржить рішення у Європейському суді з прав людини.