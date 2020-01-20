(Друкуємо мовою оригіналу)

Недавно мы уже рассказывали, что в Донецке во время новогодних праздников стали задерживать людей без так называемых паспортов «ДНР». Вдруг оказалось, что жить на оккупированной территории с украинским паспортом уже нельзя, и тех, кто с ним «разгуливал» по улицам Донецка, забирали в участки для установления личности. А вот и новости из Луганска: там к паспортизации стали принуждать бюджетников. Что происходит – рассказывает автор серии «Записки из оккупации».

Тема паспортов в Луганске получает новое развитие – по словам местных жителей, все крутится вокруг нее и намерения выдать российское гражданство как можно большему количеству людей на Донбассе.

«Те идейные, кто стремился поскорее получить, за полгода успели это сделать. Остальным это не нужно, как я слышу от людей. Но ведь вынуждают. Без паспорта «ЛНР» здесь ничего не оформить. Мне скоро нужно выходить на пенсию по выслуге, а без «паспорта» я этого не смогу сделать. Ладно, «лнровский» стоит 300 рублей, если придется делать, но за российский 3-4 тысячи рублей я платить не собираюсь. Хотя и за «лнровским паспортом» такие бешеные очереди, что люди ждут больше месяца, если без взятки», – рассказывает Мария, жительница Луганска. По ее словам, давление в вопросе оформления местных «документов» ощущается и на работе.

У нас в больнице объявили, что всем нужно оформить паспорта «ЛНР»



«У нас в больнице объявили, что всем нужно оформить паспорта «ЛНР», – говорит она, – Уже начали централизованно от места работы записывать на их получение. Говорят, якобы есть негласное распоряжение – к апрелю все бюджетники должны быть с «паспортами» местного образца. А к июню – все пенсионеры. Но в нашей больнице пока все остается на словах, к счастью», – делится женщина.

Есть списки, и каждую неделю администрация нашей больницы отчитывается по количеству оформленных паспортов за этот период



Луганчанин Александр, который работает в другом медицинском учреждении города, также подтверждает факт прессинга на работе. Он констатирует: «Уже вынуждают идти оформлять тех, кто до сих пор этого не сделал. Есть списки, и каждую неделю администрация нашей больницы отчитывается по количеству оформленных паспортов за этот период», – говорит мужчина.

Однако, одним давлением не обходится. В одном из луганских вузов начали проверять сотрудников, не пересекают ли они линию разграничения в рабочее время. Луганчанка Екатерина рассказала нам: «Если человек пересекал границу, но не брал больничный либо же отпуск, его штрафуют на 1 тыс. рублей за каждый пропущенный день. Моя знакомая коллега уже «влетела» почти на 50 тысяч рублей. Проверяют с 2016 года. Но на погашение штрафа дают рассрочку. Даже специально открывают счет в банке для этого. При этом, говорят, что «шьют» статью за расхищение государственного имущества», – рассказывает Екатерина. Студент этого же вуза уточнил, что под эту систему штрафов попадают и те, кто учится на бюджете. Однако размер штрафов не уточняется.

Врач-педиатр Константин рассказал, что подобные «инновации»» в виде штрафов до Лутугино «не дошли». Однако сам он не пересекал линию разграничения ни разу, потому как боится это делать из-за возможного пребывания в списках «Мира Луганщине».

До 1 апреля всех жителей Юбилейного обязали получить «лнровские паспорта», иначе останутся без пенсий



В последнее время в городе все чаще стали обсуждать, что якобы с 1 января работники бюджетных организаций будут получать зарплату напрямую из российского казначейства, и для этого местным жителем также необходим паспорт «ЛНР». Пенсионер Михаил считает, что пожилые люди – следующие на очереди после «бюджетников». «До 1 апреля всех жителей Юбилейного (поселок городского типа в 1 км от Луганска) обязали получить «лнровские паспорта», иначе останутся без пенсий. Начали с Юбилейного, а дальше до всех нас дойдут», – убежден мужчина.

Пенсионерка Наталья, чей сын работает в бюджетной организации, также подтверждает, для бюджетников «ужесточают все, что только могут». По ее словам, российские паспорта уже многим в городе «выходят боком». «Те, кто получили и пытались выехать на машине в Россию, столкнулись со сложностями. Номера-номерами, понятно, что «лнровские», а документы-то на машину оформлены «в Украине». И вот какой смысл в этих номерах и паспортах? Внесли в базу и потом в Украину не ткнуться», – считает женщина.

Ходят слухи, что есть вказівка с Кремля, чтобы где-то с миллион людей отоварили российскими паспортам Наталья



Добавляет: «Ходят слухи, что есть вказівка с Кремля, чтобы где-то с миллион людей отоварили российскими паспортами. Туда-сюда и, думаю, к половине будет. Многих принуждают получать. Потом доберутся и до нас, стариканов. Мы совсем потухли с мужем. Думали, что вот-вот все решится, но ничего не происходит. Человек же надеждой живет, а она иссякнет скоро. Это ведь все о человеческих жизнях. Мы ждали конкретики от Нормандии, а по итогу – ничего не меняется с приходом Зеленского. Депрессия и уныние здесь просто задавит», – делится Наталья.

Приехала домой, а тут – сплошная тоска. Ощущение, что на машине времени вернулась в Советский Союз, лет на 40 назад



Луганчанка Алина, которая не была в городе год, приехав из России, удивилась высоким ценам на продукты. В среднем, по ее словам, цены завышены в 1,5-2 раза. «Люди попадаются злые в маршрутках, увидеть улыбающееся лицо – это большая редкость, все озабочены чем-то. Приехала домой, а тут – сплошная тоска. Ощущение, что на машине времени вернулась в Советский Союз, лет на 40 назад» – рассказала Алина.

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