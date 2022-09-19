Білогорівка на Луганщині зачищена і під контролем ЗСУ – Гайдай

У Білогорівку в Луганській області заходили російські війська, проте наразі вона перебуває під контролем російських військ, заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 19 вересня.

Про це він розповів, говорячи про Кремінну – минулого тижня російські війська залишали місто, проте невдовзі повернулися.

«Пройде певний час, і ми зможемо констатувати, що Кремінна вже деокупована, там наша українська влада і ми починаємо займатися питаннями відновлення області з Кремінної. Точно так же можна було говорити про Білогорівку, яка переходила з-під контролю українських військ – були такі моменти, все ж таки заходили туди росіяни. Але на сьогодні повністю зачищена і під контролем українських Збройних сил», – заявив Гайдай.

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За словами голови ОВА, наразі йдеться про «одиниці» звільнених сіл Луганщини, проте він припустив, що ситуація зміниться.

«Можливо, через пару тижнів ми будемо займатися винятково відновленням адміністративного порядку і певних інституцій у деокупованій Луганщині», – сказав він.

Сергій Гайдай 13 заявив, що російські війська повністю залишили Кремінну на Луганщині, проте підрозділи Збройних сил України ще не зайшли до міста. Наступного дня він повідомив, що війська РФ повернулися до Кремінної.