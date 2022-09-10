Російські війська на Луганщині вкрали понад 1 мільйон тонн зерна – Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про вилучення землі в пайовиків на окупованій Луганщині.

За його даними, власники паїв жалілися, що з ними не розраховуються за оренду або платять менше за стандартні 5%. Відтак деякі пайовики відмовляються продовжувати договори оренди із фермерами.

«Маючи інформацію, що багато хто із пайовиків вирішив, або вже встиг, виїхати в безпечні регіони України, фермери поставили умову з’явитися особисто усіх, хто не погоджується й надалі надавати свою землю в оренду. Тобто, якщо орендодавець не з’явився особисто до орендаря, останній розуміє, що цю землю можна вкрасти», – розповів Гайдай.

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Крім того, голова області повідомив про викрадення зерна російськими окупантами.

«Уряд» так званої «лнр» повідомляє про рекордний з моменту утворення «республіки» врожай ранніх зернових – 1,1 мільйона тонн зерна. Яким чином окупанти причетні до встановлення рекорду, напевно, не знають й вони самі. Бо правові аспекти виправдань відсутні. Вони не оздоблювали поля, не сіяли, не доглядали за ними, не купували нову техніку, а лише зібрали, коли навесні захопили ці райони Луганщини», – констатував посадовець.

За даними Гайдая, понад 80% від цього врожаю – «вкрадене в України зерно», при цьому 400 тисяч тонн цьогорічного врожаю вивезли в Росію.

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«Із часом цей показник має збільшитися, бо в окупантів навіть немає достатньо техніки, аби вивезти все й одразу. Хочуть, але не можуть», – додав він.

Українська влада неодноразово повідомляла за час повномасштабного вторгнення Росії, що російські війська обстрілюють ангари із зерном та вивозять врожай із захоплених регіонів.

Луганська область майже повністю перебуває під окупацією військ РФ.