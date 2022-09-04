З Одещини вийшов найбільший за час «зернової ініціативи» караван суден з агропродукцією – Мінінфраструктури

У неділю з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вирушили 13 суден – це найбільший караван суден з початку реалізації «зернової ініціативи», повідомляє Міністерство інфраструктури України у Фейсбуці

Зокрема, з порту «Південний» вирушили 6 суден, «Чорноморськ» – 5, а з порту «Одеси», – 2.

Загалом на борту 13 суден 282,5 тис тонн української агропродукції, яка рухається у 8 країн світу.

На сьогодні 86 суден вирушили з українських портів до 19 країнах світу у рамках ініціативи про безпечне транспортування агропродукції. На борту суден 2 млн тонн продукції.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

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