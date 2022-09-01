З українських портів вийшло ще 5 суден із зерном – Міноборони Туреччини

З українських портів «зерновим коридором» вийшло ще п’ять суден, повідомило у твітері Міністерство національної оборони Туреччини.

«У межах відвантаження зерна сьогодні зранку з України вирушили ще 5 суден із зерном», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відвантаження тривають за планом та під контролем Спільного координаційного центру в Стамбулі.

Напередодні влада повідомляла, що на завантаження українським зерном в Одеських портах очікують дев’ять кораблів.

26 серпня президент Володимир Зеленський, «зерновим коридором» Україна експортувала морем перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.