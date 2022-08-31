ОВА: дев’ять кораблів очікують черги на завантаження українським зерном в Одеських портах

На сьогодні дев'ять кораблів проходять перевірку і за певний час мають прийти на завантаження агропродукцією у портах Одещини, повідомив речник голови Одеської ОВА Братчук Сергій.



«Сподіваюсь, що найближчим часом ми вийдемо не на довоєнні обсяги, але на більші обсяги…Інтенсивність вивезення зернових з портів Одещини зростає. Вже цього збіжжя на експорт пішло понад 1,5 мільйона тонн. Сьогодні черговий балкер виходить з нашого порту», – сказав він під час брифінгу.



За даними Братчука, за цей місяць через порти Одещини вдалося експортувати українського зерна більше, ніж залізничними та автомобільними шляхами, які працювали з березня по липень.

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Як повідомив 26 серпня президент Володимир Зеленський, «зерновим коридором» Україна експортувала морем перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.