«Зерновим коридором» експортовано перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що «зерновим коридором» Україна експортувала морем перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції. Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення 26 серпня.

«Майже місяць працює експортна зернова ініціатива, і за цей час із трьох наших морських портів – Чорноморська, Одеси і Южного – експортували перший з 24 лютого мільйон тонн агропродукції. Це перемога. Це означає на практиці, що українське зерно й сам факт того, що запрацював український напрямок постачання на світовий продовольчий ринок, дають змогу не допускати хаосу на ринку, знімають гостроту продовольчої кризи і не допускають катастрофічного дефіциту. Україна була, є й буде серед гарантів світової продовольчої безпеки», – сказав Зеленський.

Він уточнив, що наразі 44 судна з українською агропродукцією направлені у 15 країн світу, а Україна отримала ще 70 заявок на прибуття суден для завантаження.

«Мета – вийти на обсяг у 3 млн тонн щомісячно. І це надзвичайно важливо для Африки, Азії, Європи. Важливо, щоб суспільство усвідомлювало, що цей експорт не лише підтримує міжнародну суб’єктність України, а й дає робочі місця для наших громадян – це сотні тисяч робочих місць, дає доходи для українських компаній і державного бюджету і, що дуже важливо, дає кошти для посівної в наступному році», – сказав президент.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.