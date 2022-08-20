США закуплять українське зерно для Продовольчої програми ООН на тлі «світової продовольчої кризи»

Сполучені Штати планують закупити 150 тисяч тонн українського зерна для розподілу в бідних країнах через Всесвітню продовольчу програму ООН (WFP).



Керівник WFP Девід Бізлі заявив агенції AP під час візиту до Кенії 20 серпня, що кінцеві пункти призначення для зерна ще не визначені.



Бізлі сказав, що судно з 23 000 тоннами українського зерна, як очікується, пришвартується в Джибуті 26 або 27 серпня. Очікується, що цей вантаж забезпечить продовольством 1,5 мільйона людей на Африканському Розі на один місяць. Люди в регіоні стикаються з посухою та кровопролитних конфліктів.

Бізлі закликав країни Перської затоки наслідувати приклад США і фінансувати продовольчу допомогу, «особливо тому, що це їхні сусіди, це їхні брати…».



«Навіть якщо ця посуха закінчиться, ми говоримо про глобальну продовольчу кризу принаймні ще на 12 місяців», – зазначив він. – «Але з точки зору найбідніших з бідних, знадобиться кілька років, щоб вийти з неї»



Україна була джерелом половини зерна, яке WFP використовувала для харчування близько 130 мільйонів людей минулого року, але поставки були припинені, коли українські порти були закриті після нападу Росії.

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У липні Україна та Росія за посередництва ООН досягли угоди про відновлення експорту зерна. Відтоді з українських портів вийшло близько 25 суден із зерном.

З порту «Південний» на Одещині 14 серпня вийшло перше зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН судно з зерном для Ефіопії.