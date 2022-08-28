До портів України на Дунаї за добу пройшла рекордна кількість суден з 24 лютого – Мінінфраструктури

Протягом доби 27 серпня в напрямку українських портів на Дунаї пройшли 11 суден, повідомило Міністерство інфраструктури 28 серпня.

«У напрямку українських Дунайських портів («Ізмаїл», «Рені» та «Усть-Дунайськ») через гирло Бистре та румунський канал Суліна пройшли 11 суден, загальним обсягом 45 тисяч тонн. Це рекордний показник з 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення Росії», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, через гирло Бистре пройшли сім суден, через румунський канал Суліна – чотири.

Загалом, за даними міністра Олександра Кубракова, з березня через дунайські порти вдалося переправити понад 4 мільйони тонн зерна. Якщо в березні порти обробляли на експорт 16,5 тисяч тонн агропродукції, то в липні ця цифра сягнула майже 1,4 мільйона тонн.

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«За умови системних інвестицій та виконання програми з модернізації портів на Дунаї можливо збільшити їхню потужність до 25 мільйонів тонн вантажів на рік. До речі, вже стартував спільний проект Міністерства інфраструктури та ЄБРР щодо дослідження експортної логістики у Бессарабії. За два місяці ми отримаємо пропозиції для планування державних, державно-приватних та приватних інвестицій, міжнародних проєктів та проєктів за кошти міжнародних фінансових організацій», – йдеться в коментарі Кубракова.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.