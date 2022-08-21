Чотири судна з зерном вийшли з українських портів Чорного моря – Міноборони Туреччини

Ще чотири судна з продовольством вийшли з українських портів у Чорному морі, повідомило 21 серпня Міністерство оборони Туреччини.

«Загалом чотири судна вирушили з українських портів: два з Чорноморська, одне з Одеси і одне з Південного», – йдеться в повідомленні.

Крім того, планується, що сьогодні пройдуть інспекцію одне судно, що прямує з України, і п’ять – на шляху до українських портів.

Відтак загальна кількість суден, які вийшли з українських портів Чорного моря за угодою про експорт зерна за посередництва ООН, сягнула 31.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш напередодні заявив, що російська сільськогосподарська продукція та добрива повинні «безперешкодно» потрапляти на світові ринки, інакше глобальна продовольча криза може виникнути вже наступного року.

У липні Україна та Росія за посередництва ООН досягли угоди про відновлення експорту зерна. Відтоді з українських портів вийшло близько 25 суден із зерном.