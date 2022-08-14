У порту Керчі перебуває танкер під прапором Гвінеї-Бісау – фото

У закритому Україною з 2014 року порту Керчі в окупованому Криму перебуває судно WITCH QUEEN під прапором Гвінеї-Бісау. Як повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, танкер наразі стоїть біля причалу керченського морського рибного порту.

Танкер WITCH QUEEN вийшов із турецького порту Стамбул до російського порту Темрюк. Цю інформацію підтверджують дані міжнародних сайтів спостереження за суднами.

За даними сайту MarineTraffic, судно WITCH QUEEN також відоме як KEREM BEY.

KEREM BEY – танкер для зрідженого газу, збудований у 1994 році, ходить під прапором Гвінеї-Бісау.

Раніше Служба безпеки України встановила низку морських суден, які, згідно з заявою СБУ, вивозили українське зерно через українські порти, зокрема в окупованому Росією Криму.

Крим.Реалії неодноразово повідомляли, як біля зернового терміналу в Севастополі стоять на завантаженні судна.

Українська влада звинувачує Росію в розкраданні на окупованих територіях щонайменше 650 тисяч тонн зерна. Частину, за даними журналістських розслідувань, потім доставляють до Криму, а звідти кораблями вивозять до Туреччини, Єгипту і Сирії, часто на кораблях, які ходять не під російськими прапорами.

Незаконне вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура. Російська влада публічно підтверджувала, що вивозить українське зерно з окупованих територій до Криму. Підконтрольний Кремлю голова окупованого півострова Сергій Аксьонов визнавав, що Росія продає українське зерно.

Від липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів в окупованих Криму та Севастополі, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

Вхід суден під іноземним прапором до морських портів Криму українські правоохоронці кваліфікують як дії, що підривають суверенітет України і порушують норми національного законодавства, що тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів і капітанів судів.