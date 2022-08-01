Сирійське суховантажне судно завантажується зерном у порту Феодосії – фото

В акваторії Феодосійського торгового порту помітили судно SOURIA (IMO: 9274331) під сирійським прапором. Як повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, судно стоїть біля зернового терміналу морського торгового порту Феодосії.

При заході в порт Феодосії капітан суховантажу, ймовірно, вимкнув автоматичну ідентифікаційну систему AIS (Automatic Identification System), що дозволяє відстежувати судна фактично в режимі реального часу.

Наразі на сайтах міжнародних сервісів стеження за суднами вказується, що судно перебуває в Чорному морі та прямує з єгипетського порту Олександрія до російського порту «Кавказ».

Раніше Крим.Реалії повідомляли про те, що в акваторії Феодосійського торгового порту помічено судно LAODICEA під сирійським прапором, яке 15 липня стояло з відкритими кришками трюмів під навантаженням зерна, імовірно, з окупованих південних регіонів України.

Пізніше це судно прибуло до порту Тріполі (Ліван) і там було затримане з ініціативи посольства України в Бейруті за підозрою у перевезенні 5000 тонн борошна та 5000 тонн ячменю, вивезених Росією з окупованих російською армією українських територій.

У прокуратурі Автономної Республіки Крим розповіли Крим.Реалії, що судно LAODICEA – систематичний порушник порядку в’їзду та виїзду з/на територію окупованого півострова і фігурант кримінального провадження за відновідною статтею Кримінального кодексу України.

Українська влада звинувачує Росію в розкраданні на окупованих територіях щонайменше 400 тисяч тонн зерна. Частину, за даними журналістських розслідувань, потім доставляють до окупованого Криму, а звідти кораблями вивозять до Туреччини, Єгипту та Сирії, часто на кораблях, які ходять не під російськими прапорами.

Незаконне вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура. Російські представники публічно підтверджували, що РФ вивозить українське зерно з окупованих територій до окупованого Криму. Призначений Кремлем голова Криму Сергій Аксьонов визнавав, що Росія продає українське зерно.