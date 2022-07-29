У Лівані затримали судно, яке перевозило зерно з Криму – посол

У ліванському порту Тріполі затримали судно LAODICEA під сирійським прапором із вантажем, ймовірно, українського зерна, яке раніше проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії зафіксував у морському порті Феодосії, повідомив у коментарі Крим.Реалії посол України в Лівані Ігор Осташ.

Дипломат розповів, що українське посольство оперативно відреагувало на появу судна із зерном у порту Тріполі, і тепер домагається експертизи цього зерна.

«Щодо підтвердження того, що це зерно українське: звичайно, для того, щоб це підтвердити, необхідно провести експертизу, а для цього потрібно, відповідно, щоб було судове рішення, і щоб судно було заарештоване. Ми вже маємо таке судове рішення, і ми зараз почнемо, скажімо так, судовий процес. І елементом цього, звісно, буде дослідження, експертиза. Ми хочемо взяти зразки цього зерна на експертизу, щоб встановити, чи справді це є зерно українського походження. Іншого шляху на сьогоднішній день немає», – повідомив Ігор Осташ.

Посол України в Лівані підкреслив, що судно не може вивантажити зерно і перебуває в порту Тріполі.

«Зараз судно затримане, воно не розвантажується. Також є відповідна реакція посольства США в Лівані, тому що це судно перебуває під санкціями Сполучених Штатів і підпадає під їхній так званий «Закон Цезаря». Тому судно поки що не рухається, залишається в порту, і для нас це дуже важливо, щоб ми мали до нього доступ», – розповів український посол.

Дані про перебування судна LAODICEA у порту Тріполі підтверджує сайт Marine Traffic, що показує історію маршрутів і місце перебування суден у реальному часі. Повідомляється, що суховантажне судно прибуло до Тріполі з турецького порту Ізмір.

15 липня Прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя повідомила про підозру двом капітанам російських суден, помічених у вивезенні українського зерна з портів Севастополя.

Раніше Крим.Реалії неодноразово повідомляли, як біля зернового терміналу в Севастополі стоять на завантаженні судна.

Українська влада звинувачує Росію в розкраданні на окупованих територіях щонайменше 400 тисяч тонн зерна. Частину, за даними журналістських розслідувань, потім доставляють до окупованого Криму, а звідти кораблями вивозять до Туреччини, Єгипту та Сирії, часто на кораблях, які ходять не під російськими прапорами.

Незаконне вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура. Російські представники публічно підтверджували, що РФ вивозить українське зерно з окупованих територій до окупованого Криму. Призначений Кремлем голова Криму Сергій Аксьонов визнавав, що Росія продає українське зерно.