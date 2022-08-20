Генсекретар ООН каже, що російські зерно та добрива мають потрапити на світові ринки

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що російська сільськогосподарська продукція та добрива повинні «безперешкодно» потрапляти на світові ринки, інакше глобальна продовольча криза може виникнути вже наступного року.



Виступаючи на пресконференції в Стамбулі 20 серпня, Гутерріш сказав, що в рамках угоди, укладеної минулого місяця за посередництва ООН і Туреччини, про відновлення експорту зерна з України вже експортується понад 650 000 тонн зерна та іншого продовольства.



«Інша частина цієї пакетної угоди – це безперешкодний доступ до світових ринків російських продуктів харчування та добрив, які не підпадають під санкції», – сказав Гутерріш.



Гутерріш сказав, що ті країни, які запровадили санкції проти Росії через її вторгнення в Україну, чітко дали зрозуміти, що ці заходи не стосуються продуктів харчування та добрив. Але незважаючи на це, російський експорт добрив і сільськогосподарської продукції все ще стикається з «перешкодами», додав він.



Гутерріш сказав, що Організація Об’єднаних Націй співпрацює зі Сполученими Штатами та Європейським Союзом, щоб подолати ці перешкоди щодо доставки, страхування та фінансування.

За словами генсекретаря ООН, отримання більшої кількості продовольства та добрив з України та Росії має вирішальне значення для подальшого заспокоєння товарних ринків і зниження цін для споживачів.



До війни в Україні на Росію та Україну припадало близько третини світового експорту пшениці. Росія також є великим експортером добрив.

Експорт зерна з України був заблокований протягом кількох місяців через неспровоковане вторгнення Росії в Україну, що викликало побоювання глобальної продовольчої кризи. Цього тижня Гутерріш відвідав Україну, де 18 серпня він зустрівся з президентами України та Туреччини у Львові. 19 серпня він відвідав Одесу, один із трьох українських портів, які відновили роботу в рамках зернової угоди.

Наступного дня, 20 серпня, Гутерріш відвідав порт у Стамбулі, звідки після інспекції вийшов перший вантажний зерновий корабель, зафрахтований ООН, який перевозив українську пшеницю для країн Африки.

У липні ЄС вивів з-під санкцій операції держкомпанії, пов’язані з постачанням на світовий ринок продовольства і добрив та транспортування нафти до третіх країн.