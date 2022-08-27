Росія використовує ростовські зерновози для вивезення зерна через порти Криму – фото

Для навантаження зерна на іноземні судна у морському порту Феодосії в окупованому Криму використовують зерновози ростовського ТОВ «Агро-Фрегат», повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

На території зернового терміналу морського порту Феодосії помічені вагони, марковані логотипом цієї фірми.

Біля воріт порту припарковано вантажні автомобілі для перевезення зерна, також із логотипом ТОВ «Агро-Фрегат».

Назва цієї компанії фігурує у розслідуванні українського посольства в Лівані про перевезення українського зерна, яке Росія транспортувала на сирійському балкері до порту Тріполі.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, товариство з обмеженою відповідальністю «Агро-Фрегат» зареєстровано у 2019 році в Батайську Ростовської області Росії.

Як повідомляли раніше Крим.Реалії, сирійське судно LAODICEA було помічене у морському торговому порту Феодосії, закритому Україною для міжнародного судноплавства після окупації Криму в 2014 році. Пізніше це судно з вантажем, ймовірно, українського зерна прибуло до ліванського порту Тріполі, але покинуло його після того, як українське посольство в Лівані надало докази того, що зерно було вивезене з окупованих українських територій.