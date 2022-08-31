Росія незаконно вивезла з окупованого Мелітополя мільйони тонн українського зерна – мер Федоров

Російські окупанти незаконно вивезли з тимчасово окупованого Мелітополя мільйони тонн українського зерна. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у ефірі національного телемарафону 31 серпня.

«Ця проблема наростатиме, бо вони крадуть не лише наше зерно, а й усі інші товари з наших складів. Вони крадуть станки з наших підприємств. Крадуть усе, що бачать», – зазначив очільник Мелітополя.

За його словами, Антон Кольцов – російський громадянин, колишній заступник губернатора Вологодської області, який нині очолив так званий окупаційний «уряд» Запорізької області – заявив про підготовку «евакуації» української спецтехніки, машин і механізмів із Мелітополя до тимчасово окупованого Криму.

«Ми чітко розуміємо, що кількість вкрадених товарів і техніки лише збільшуватиметься», – підсумував мер міста.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Іван Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів і безробіття.