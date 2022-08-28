У Мелітополі зруйновано одну з найбільших військових баз окупантів – Федоров

В окупованому Мелітополі зруйновано одну з найбільших російських військових баз, повідомив мер міста Іван Федоров.



За його даними, ця військова база була розташована на території заводу «Автокольорлит».



«Пізніше дамо детальнішу інформацію про втрати ворога, проте одне можемо сказати напевно – окупантам на українській землі м’яко кажучи некомфортно і їм тут не раді», – написав він у телеграмі.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Іван Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів і безробіття.