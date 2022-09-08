Дві третини експорту зерна з України пішли на ринки Азії, Африки й Близького Сходу – Кулеба

Більша частина зерна, яке Україна експортує в рамках зернової угоди, йде на ринки Азії, Африки та Близького Сходу, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у коментарі 7 вересня.

Він вказав на те, що в цей час черговий корабель із продовольством з України дістався берегів Африки.

«Загалом дві третини відправлених кораблів спрямовані до Азії, Африки та Близького Сходу. Відновлення українського продовольчого експорту через «зерновий коридор» позитивно вплинуло на зниження цін на ринку продовольства. Це важливо для пом’якшення наслідків продовольчої кризи, особливо для найвразливіших країн. В серпні, щойно відбулися перші відвантаження з українських портів, ціни на пшеницю знизилися щонайменше на 5%. Це реальні факти, а вигадки росіян про направлення зерна лише в Європу просто не відповідають дійсності», – сказав міністр.

Читайте також: До Сомалі найближчими тижнями прибуде 28,6 тисячі тонн української пшениці – Зеленський

Кулеба назвав країни, до яких від початку роботи коридору прямували кораблі з українським зерном: Єгипет, Ємен, Ізраїль, Іран, Індія, Китай, Південна Корея, Лівія, Сомалі, Судан, Джибуті, Туреччина, а також країни Євросоюзу. Голова МЗС нагадав, що причиною глобальної продовольчої кризи є російська повномасштабна агресія, яка заблокувала українські порти, і саме Росія несе відповідальність за подальше функціонування коридору.

«Міністр звернув увагу на те, що Росія може навмисно озвучувати сумніви в ефективності «зернового коридору», готуючись торгуватися та шантажувати світ з наближенням завершення 120 днів «зернової» ініціативи. Він закликав партнерів до консолідованого тиску на Росію з метою припинення її голодних ігор зі світом, та повного виконання нею зобов’язань згідно з домовленостями», – цитує пресслужба МЗС.

Читайте також: Через російські атаки в Очакові зруйновано елеватор, знищені кілька тонн зерна – влада

Згідно з повідомленням, очільник відомства також закликав країни, які отримують українське зерно, вимагати від Росії не перешкоджати роботі зернового коридору.

Президент Росії Володимир Путін заявив 7 вересня, що зерно, яке експортується з України, нібито не досягає найбідніших країн. Натомість радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія не має права голосу щодо того, куди Україна продає своє зерно.