«Укрзалізниця» перевезла на 42% більше зерна в серпні, ніж у липні – голова правління

«Укрзалізниця» наростила вантажні перевезення загалом на 5% у серпні порівняно з липнем, заявив голова правління компанії Олександр Камишін увечері 1 вересня.

«Маємо суттєвий приріст по зерну, нашій стратегічній позиції. Перевезли +42%, в першу чергу завдяки розблокуванню морських портів», – написав Камишін у своєму Телеграмі.

Крім того, на 3% зросли перевезення нафтопродуктів, на 10% – будівельних матеріалів.

Водночас очільник компанії-перевізника вказав на скорочення перевезень залізної руди, чорних металів та вугілля.

«5% росту це ніби й не багато, та ми боремось за кожну тону вантажу. Ми постійно працюємо над тим, щоб збільшувати експортно-імпортний потенціал залізниці. Будуємо нові ділянки, відкриваємо нові стики з сусідніми країнами, збільшуємо пропускну спроможність західних переходів», – додав він.

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22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.