На Львівщині поїзд зійшов з рейок, кілька рейсів затримуються – «Укрзалізниця»

Державний перевізник «Укрзалізниця» попереджає про зміну маршруту кількох рейсів через сходження вантажного поїзда в Львівській області.

За повідомленням, йдеться про дільницю Підволочиськ – Максимівка. Компанія попередила, що зміни торкнуться рейсів:

№706 Перемишль – Київ (прямуватиме через Здолбунів)

№120 Львів – Запоріжжя (розвертається на Красне)

№55 Київ — Ясіня

Змін також зазнав графік приміських поїздів до та з Підволочиська, які натомість прямуватимуть до та з Максимівки.

Згодом «Укрзалізниця» повідомила, що рух для всіх поїздів львівського напрямку на ділянці від Тернополя до Хмельницького, Жмеринки, Вінниці та Козятина обмежили на час відновлювальних робіт.

«Ми вже організовуємо додаткові електрички на ділянці Тернопіль-Красне та рейкобуси Pesa з Хмельницького до Шепетівки», – додали в пресслужбі.

Компанія також попереджає, що низка вечірніх рейсів прямуватиме маршрутом через Бердичів-Шепетівку-Здолбунів і затримається в дорозі.