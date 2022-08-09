Наприкінці липня віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що евакуація населення з неокупованих районів Донеччини буде обов’язковою перед початком опалювального сезону. Йдеться про евакуацію щонайменше 200-220 тисяч людей. І хоча місцевим жителям надали змогу відмовитися від евакуації у письмовій формі, українська влада щодня повідомляє про обстріли російськими військами населених пунктів Донеччини і Луганщини та закликає евакуйовуватися: зробити це з вже окупованих армією РФ регіонів на підконтрольну Україні територію практично неможливо.

За перший тиждень обов’язкової евакуації з Донеччини вивезли понад дві тисячі людей, серед яких – найуразливіші категорії, повідомили у Міністерстві реінтеграції ТОТ. «Укрзалізниця» звертає увагу жителів охоплених інтенсивними боями регіонів, передусім на сході України, на можливість евакуації потягами. Наразі курсують безкоштовні евакуаційні потяги за маршрутами Покровськ – Львів (через Дніпро), а також Покровськ – Кропивницький.

Як відбувається евакуація залізницею – дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода з Покровська.