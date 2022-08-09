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Обов’язкова евакуація з Донбасу: як це відбувається (фоторепортаж)

Наприкінці липня віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що евакуація населення з неокупованих районів Донеччини буде обов’язковою перед початком опалювального сезону. Йдеться про евакуацію щонайменше 200-220 тисяч людей. І хоча місцевим жителям надали змогу відмовитися від евакуації у письмовій формі, українська влада щодня повідомляє про обстріли російськими військами населених пунктів Донеччини і Луганщини та закликає евакуйовуватися: зробити це з вже окупованих армією РФ регіонів на підконтрольну Україні територію практично неможливо.

За перший тиждень обов’язкової евакуації з Донеччини вивезли понад дві тисячі людей, серед яких – найуразливіші категорії, повідомили у Міністерстві реінтеграції ТОТ. «Укрзалізниця» звертає увагу жителів охоплених інтенсивними боями регіонів, передусім на сході України, на можливість евакуації потягами. Наразі курсують безкоштовні евакуаційні потяги за маршрутами Покровськ – Львів (через Дніпро), а також Покровськ – Кропивницький.

Як відбувається евакуація залізницею – дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода з Покровська.

Люди йдуть пероном до своїх вагонів. Евакуація цим потягом є безкоштовною, але попередньо треба подати заявку на &laquo;гарячу лінію Донецької ВЦА.
1 Люди йдуть пероном до своїх вагонів.

Евакуація цим потягом є безкоштовною, але попередньо треба подати заявку на «гарячу лінію Донецької ВЦА.
Люди заходять у потяг, яким поїдуть із Покровська у більш безпечні регіони України. За повідомленням Мінреінтеграції, під час поїздки людям допомагають з оформленням статусу ВПО, а після прибуття надають першу грошову допомогу від держави. &nbsp;
2 Люди заходять у потяг, яким поїдуть із Покровська у більш безпечні регіони України.

За повідомленням Мінреінтеграції, під час поїздки людям допомагають з оформленням статусу ВПО, а після прибуття надають першу грошову допомогу від держави.

 
Очільниця Міністерства реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук заявила, що евакуація &ndash; &laquo;обов&rsquo;язок кожного дорослого члена родини&raquo;. За її словами, в Донецькій області проживає 52 тисячі дітей. &laquo;Їх треба евакуювати, не можна наражати їх на небезпеку, залишаючи у зимовий період без тепла, без світла&raquo;, &ndash; сказала Верещук.
3 Очільниця Міністерства реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук заявила, що евакуація – «обов’язок кожного дорослого члена родини». За її словами, в Донецькій області проживає 52 тисячі дітей. «Їх треба евакуювати, не можна наражати їх на небезпеку, залишаючи у зимовий період без тепла, без світла», – сказала Верещук.
Жінка та чоловік з дитиною прямують до вагону. За даними Офісу генерального прокурора України, станом на 7 серпня від початку повномасштабного вторгнення внаслідок збройної агресії Росії загинула щонайменше 361 дитина, понад 703 &ndash; отримали поранення.&nbsp;Найбільше дітей постраждали саме у Донецькій області &ndash; 371. &nbsp;
4 Жінка та чоловік з дитиною прямують до вагону.

За даними Офісу генерального прокурора України, станом на 7 серпня від початку повномасштабного вторгнення внаслідок збройної агресії Росії загинула щонайменше 361 дитина, понад 703 – отримали поранення. Найбільше дітей постраждали саме у Донецькій області – 371.

 
Людям похилого віку допомагають зайти до потяга. Також українська влада тим, хто бажає евакуюватися, пропонує допомогу зі збором речей та транспортуванням до місця евакуації.
5 Людям похилого віку допомагають зайти до потяга.

Також українська влада тим, хто бажає евакуюватися, пропонує допомогу зі збором речей та транспортуванням до місця евакуації.
За інформацією Мінреінтеграції, за перший тиждень обов&rsquo;язкової евакуації з Донеччини вивезли понад дві тисячі людей.
6 За інформацією Мінреінтеграції, за перший тиждень обов’язкової евакуації з Донеччини вивезли понад дві тисячі людей.
Люди, які евакуюються, забирають із собою своїх домашніх улюбленців.
7 Люди, які евакуюються, забирають із собою своїх домашніх улюбленців.
Пенсіонерка Ольга Григорівна, вчителька української мови, прямує до свого місця у вагоні.
8 Пенсіонерка Ольга Григорівна, вчителька української мови, прямує до свого місця у вагоні.
Це всі речі, які Ольга змогла забрати з села на лінії фронту.
9 Це всі речі, які Ольга змогла забрати з села на лінії фронту.
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Коли на цьому вокзалі перебуває евакуаційний потяг, можна побачити чимало сімей, які прощаються, тому що не всі члени родини погоджуються виїжджати
11 Коли на цьому вокзалі перебуває евакуаційний потяг, можна побачити чимало сімей, які прощаються, тому що не всі члени родини погоджуються виїжджати
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Жінка плаче перед від&#39;їздом потяга&nbsp;
13 Жінка плаче перед від'їздом потяга 
Донеччина щоденно потерпає від російських обстрілів, щоденно гинуть та зазнають поранень цивільні, попри те, що&nbsp;Москва й заперечує свої атаки на цивільних в Україні, чому є численні докази. В ООН змогли підтвердити (від 24 лютого до півночі 31 липня) 5327 випадків загибелі і 7257 &ndash; поранення цивільних людей в Україні через&nbsp;повномасштабну війну, розпочату Росією. Крім того,&nbsp;українська влада стурбована тим, що через наближення осені та зими будь-який потенційний дефіцит опалення, електроенергії та води погіршить і без того небезпечну ситуацію для громадян. Але є люди, які залишаються, навіть попри ці обставини
14 Донеччина щоденно потерпає від російських обстрілів, щоденно гинуть та зазнають поранень цивільні, попри те, що Москва й заперечує свої атаки на цивільних в Україні, чому є численні докази.

В ООН змогли підтвердити (від 24 лютого до півночі 31 липня) 5327 випадків загибелі і 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією.

Крім того, українська влада стурбована тим, що через наближення осені та зими будь-який потенційний дефіцит опалення, електроенергії та води погіршить і без того небезпечну ситуацію для громадян. Але є люди, які залишаються, навіть попри ці обставини
Потяг з евакуйованими рушив
15 Потяг з евакуйованими рушив
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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