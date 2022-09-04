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Через російські атаки в Очакові зруйновано елеватор, знищені кілька тонн зерна – влада

Постраждалих внаслідок цих російських атак немає. Фото ілюстративне

Через ранкові російські обстріли Очакова на Миколаївщині зруйновано елеватор, знищені кілька тонн зерна, повідомив заступник міського голови Очакова Олексій Васьков.

«В Очакові цей ранок виявився зовсім недобрим. Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали. Також пошкоджені десятки будинків», – повідомив він у своєму відеозверненні, оприлюдненому в фейсбуці.

За словами Васькова, постраждалих внаслідок цих російських атак немає.

У Миколаївській обласній військовий адміністрації сьогодні повідомили, що, окрім Миколаєва та Вознесенська, на світанку 4 вересня війська РФ завдали ударів по Очакову, були влучання в об'єкт цивільної інфраструктури, пошкоджені житлові будинки.

Миколаїв і область щоденно потерпає від російських обстрілів. Попри численні свідчення й докази, Росія стверджує, що не обстрілює цивільні об’єкти.

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