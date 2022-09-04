Через російські атаки в Очакові зруйновано елеватор, знищені кілька тонн зерна – влада

Через ранкові російські обстріли Очакова на Миколаївщині зруйновано елеватор, знищені кілька тонн зерна, повідомив заступник міського голови Очакова Олексій Васьков.



«В Очакові цей ранок виявився зовсім недобрим. Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали. Також пошкоджені десятки будинків», – повідомив він у своєму відеозверненні, оприлюдненому в фейсбуці.

За словами Васькова, постраждалих внаслідок цих російських атак немає.

У Миколаївській обласній військовий адміністрації сьогодні повідомили, що, окрім Миколаєва та Вознесенська, на світанку 4 вересня війська РФ завдали ударів по Очакову, були влучання в об'єкт цивільної інфраструктури, пошкоджені житлові будинки.

Миколаїв і область щоденно потерпає від російських обстрілів. Попри численні свідчення й докази, Росія стверджує, що не обстрілює цивільні об’єкти.