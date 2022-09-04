Війська РФ обстріляли Миколаїв, Очаків і Вознесенськ, є руйнування – влада

Російські війська в ніч на 4 вересня обстріляли лікувальні заклади та житлові будинки в Миколаєві, повідомляє мер Олександр Сєнкевич.

«Російські окупанти не зраджують собі і продовжують тероризувати мирних жителів. Сьогодні вночі під їх обстріл потрапили лікувальні заклади та житлові будинки в Миколаєві. Нині на місцях працюють комунальники та аварійні бригади. Є пошкодження електромережі та водопроводу», – написав Сенкевич у телеграмі.



У Миколаївській обласній військовий адміністрації додають, що близько 02:30 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, за попередніми даними, з систем С-300. За даними ОВА, «суттєво пошкоджено» три лікувальних заклади, два навчальних заклади, готель та музей. Також пошкоджено житлові будинки, без постраждалих.

Крім того, за даними влади, на світанку 4 вересня війська РФ завдали ударів по Очакову, є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури, пошкоджені житлові будинки.

Внаслідок ранкових обстрілів Вознесенська на підприємстві сталося займання приміщень, також є пошкодження житлових будинків.

Миколаїв і область щоденно потерпає від російських обстрілів. Попри численні свідчення й докази, Росія стверджує, що не обстрілює цивільні об’єкти.