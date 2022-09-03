На Миколаївщині через обстріли військ РФ загинула дитина, декілька людей поранені – влада

У Миколаївській області внаслідок обстрілу військ РФ загинула 8-річна дитина, декілька людей зазнали поранень, повідомила голова облради Ганна Замазєєва.

«Сьогоднішній ранок взагалі – тяжкий. Обстріли продовжуються. На жаль, є постраждалі. 2 поранених у місті Миколаєві, 4 – у Березнегуватому. Серед поранених – двоє дітей. На жаль, є і загиблі – 8-річна дитина.

Водночас мер Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомив про одну поранену в місті жінку внаслідок обстрілу.

«Близько 11:30 у Миколаєві пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в гаражі в одному з районів міста. Там виникла пожежа – її ліквідовують рятувальники. Також ударною хвилею винесло вікна і двері у приватному житловому будинку. За попередньою інформацією, одна жінка дістала осколкові поранення», – повідомив Сєнкевич.

Російські війська щоденно обстрілюють райони Миколаївської, Донецької, Херсонської, Харківської та Запорізької областей. Як вказує Генштаб ЗСУ, це здійснюється з метою встановлення повного контролю над територією цих областей, чому українські військові чинять активний спртив.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.