Ракети РФ влучили по підприємствах, базі відпочинку та дитсадку на Донеччині. Поранені двоє людей

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що російські війська вночі завдали ракетних обстрілів по Донеччині.

«Вночі росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов’янську, також вели обстріли по лінії фронту від Курахівської до Званівської громади. У Краматорську ракета влучила в продовольче підприємство – поранено одну людину. Ще одне влучання – у підприємство легкої промисловості. Там зайнялася пожежа. У Слов’янську росіяни поцілили у 2 підприємства. За попередньою інформацією, жертв немає, обсяги шкоди встановлюємо. Також пошкоджено 7 будинків у Билбасівці. У Курахівській громаді під обстріли потрапили Курахове та Вовчанка – пошкоджено базу відпочинку та один будинок, без постраждалих. Гучно минула ніч у Сіверську. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюємо. У Соледарі росіяни пошкодили дитсадок. Також приватний будинок у Роздолівці. Постраждалих немає. У Званівці поранено 1 людину. Під ранок відбувся артобстріл Авдіївки — без жертв», – повідомив Кириленко у Telegram.

Російські війська щоденно обстрілюють райони Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Як вказує Генштаб ЗСУ, це здійснюється з метою встановлення повного контролю над територією цих областей, чому українські військові чинять активний спртив.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.