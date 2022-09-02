Протягом серпня з розблокованих портів України вийшло 68 суден з продовольством – Мінінфраструктури

У Міністерстві інфраструктури повідомили, що протягом серпня з розблокованих портів України вийшло 68 суден, порти призначення яких розташовані в 18 країнах світу.

«Перший місяць ініціативи (зернової – ред.) показує наскільки критичною вона є для нашої економіки та глобальної продовольчої безпеки. Тільки в серпні через порти Одеси експортовано понад 1,7 млн тонн продовольства. За аналогічний період час через дунайські порти експортовано майже 1,6 млн тонн, залізницею – близько мільйона тонн, а автотранспортом – понад 600 тис. тонн. Очікуємо уже у вересні вийти на показник перевалки через розблоковані морські порти на рівні не менше 3 млн тонн продукції. Усіма видами транспорту плануємо експортувати не менше 8 млн тонн», – повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Повідомляється, що в серпні в українські порти зайшли під завантаження 67 суден і наразі є «десятки нових запитів на захід в порти».

Всього в серпні через розблоковані та Дунайські порти, залізницею та автотранспортом було експортовано близько 5 млн тонн агропродукції. Це рекордний показник з початку повномасштабного вторгнення росії, повідомляють у Мінінфраструктури.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

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