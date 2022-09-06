До Сомалі найближчими тижнями прибуде 28,6 тисячі тонн української пшениці – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до Сомалі найближчими тижнями прибуде 28,6 тисячі тонн української пшениці.

«Україна продовжує рятувати світ своїм зерном. На додачу до попередніх суден з українським збіжжям для Африки 28,6 тисячі тонн української пшениці вже в найближчі тижні прибудуть до Сомалі. ООН прогнозувала голод у цій країні до кінця поточного року через війну РФ проти України», – написав Зеленський у твітері 6 вересня.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

Наприкінці серпня президент Зеленський повідомляв, що «зерновим коридором» експортовано перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції.

На сьогодні 86 суден вирушили з українських портів до 19 країн світу у рамках ініціативи про безпечне транспортування агропродукції. На борту суден два мільйони тонн продукції.

Блокада українських портів викликала побоювання глобального дефіциту продовольства та призвела до стрімкого зростання цін на зерно, що сильно вдарило по збіднілим країнам.