Судно із українським зерном для Ефіопії дісталося Африки

Судно ООН з українським зерном для Ефіопії, де мільйонам загрожує голод, прибуло до порту Джибуті. Про це повідомив голова Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) Девід Бізлі 30 серпня.

«Ми офіційно причалили! Перше з лютого судно WFP, яке перевозить українське зерно, щойно прибуло до Джибуті. Тепер давайте розвантажимо цю пшеницю та відправимо її до Ефіопії», – написав Бізлі у своєму твітері 30 серпня.

Корабель Brave Commander є першим, що вирушив із України після того, як російська агресія фактично заблокувала українські порти в Чорному морі. Судно під прапором Лівану вийшло з українського порту «Південний» на схід від Одеси 14 серпня, маючи на борту 23 тисячі тонн зерна.

Читайте також: До портів України на Дунаї за добу пройшла рекордна кількість суден з 24 лютого – Мінінфраструктури

Блокада українських портів викликала побоювання глобального дефіциту продовольства та призвела до стрімкого зростання цін на зерно, що сильно вдарило по збіднілим країнам.

Ефіопія, яка межує з Джибуті на заході, є однією з п’яти країн, які ООН вважає такими, що перебувають під загрозою голоду.