Путін розкритикував зернову угоду з Україною – у Києві відповіли

Президент Росії Володимир Путін заявив 7 вересня, що зерно, яке експортується з України, нібито не досягає найбідніших країн.

У своєму виступі на Східному економічному форумі у Владивостоку Путін заявив, що глобальна продовольча криза може призвести до «гуманітарної кризи». Він припустив, що Москва «муситиме подумати про зміну маршрутів» для експорту українського зерна.

Президент Росії заявив, що «майже все» зерно з України йде не до найбідніших країн, а до Європейського Союзу, не навівши жодних доказів.

«Ми нічого не помічали на нашому рівні», – прокоментував це міністр аграрної політики України Микола Сольський для Reuters.

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Цій же агенції радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що зернова угода не да Росії права голосу в тому, куди Україна експортує продовольство.

«Росія не може диктувати, куди Україна має надсилати своє зерно, і Україна не диктує того ж Росії», – заявив він.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

Наприкінці серпня президент Зеленський повідомляв, що «зерновим коридором» експортовано перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції.

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Офіційні особи США, зокрема, посилалися на угоду про експорт зерна, пояснюючи відмову визнати Росію державою-спонсором тероризму. Вашингтон побоюється, що таке визначення перешкодить експорт з чорноморських портів.

У серпні голова Всесвітньої продовольчої програми ООН попереджав, що навіть з відновленням українського експорту можлива «глобальна продовольча криза щонайменше ще на 12 місяців».

Амір Абдулла, координатор ООН із Чорноморської зернової ініціативи, попередив тижнями пізніше, що угода про зерно «почала створювати певний простір», але мільйони тонн продовольства необхідно перемістити з українських силосів, щоб звільнити місце для наступного врожаю.

Україна історично є одним із найбільших у світі експортерів зерна.