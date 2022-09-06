Білий дім пояснив, чому США не готові визнати Росію державою-спонсором тероризму

Білий дім підтвердив позицію президента США Джо Байдена, що Сполучені Штати не готові визнати Росію країною-спонсором тероризму, додавши, що не вважають ефективним такий крок.

Як повідомляє «Голос Америки», речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила на брифінгу 6 вересня, що, на думку президента США, «це не є найефективніший чи найсильніший шлях вперед, щоб притягнути Росію до відповідальності».

«Таке визначення може мати непередбачувані наслідки для України і для всього світу. Наприклад, за словами гуманітарних експертів та неурядових організацій, з якими ми спілкувалися, це може серйозно вплинути на здатність доставляти допомогу в певні українські регіони», – заявила речниця.

За її словами, це також може змусити «критично важливих гуманітарних і комерційних суб’єктів відмовитися від сприяння в експорті продовольства, щоб допомогти пом’якшити глобальну продовольчу кризу, що поставить під загрозу угоду про (розблокування – ред.) чорноморських портів, яка вже привела до того, що понад мільйон тонн українського продовольчого експорту було вивезено в світ, зокрема в країни Африканського Рогу, які перебувають під загрозою голоду».

«Це також підірвало б наші безпрецедентні багатосторонні умови, які були настільки ефективними у притягненні Путіна до відповідальності, а також могло б підірвати нашу здатність підтримувати Україну за столом переговорів», – сказала Карін Жан-П’єр.

Напередодні президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що не вважає, що Росію варто визнавати державою-спонсором тероризму за повномасштабне вторгнення до України.

«Ні», – відповів Байден у Білому домі журналістам на питання, чи має Вашингтон визнати Росію спонсором тероризму.

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Раніше Сенат Конгресу США закликав Державний департамент визнати Росію країною-спонсором тероризму. Резолюцію, що має необов’язковий характер, ухвалили на голосуванні ввечері 27 липня.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що визнання Росії «державою-терористом» потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу.

Верховна Рада 14 квітня визнала Росію державою-терористом, а її політичний режим – неонацистським за «суттю і практикою».