Байден не вважає, що Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму – медіа

Президент Сполучених Штатів Джо Байден не вважає, що Росію варто визнавати державою-спонсором тероризму за повномасштабне вторгнення до України – про це повідомляє інформаційна агенція Reuters 5 вересня.

«Ні», – відповів Байден у Білому домі журналістам на питання, чи має Вашингтон визнати Росію спонсором тероризму.

Деталей щодо мотивації такої відповіді агенція не наводить.

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Раніше Сенат Конгресу США закликав Державний департамент визнати Росію країною-спонсором тероризму. Резолюцію, що має необов’язковий характер, ухвалили на голосуванні ввечері 27 липня.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що визнання Росії «державою-терористом» потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу.

Верховна Рада 14 квітня визнала Росію державою-терористом, а її політичний режим – неонацистським за «суттю і практикою».