Гарріс обговорила з прем’єром Польщі підтримку України й атомну енергетику – Білий дім

Віце-президентка Сполучених Штатів Камала Гарріс обговорила низку питань із прем’єр-міністром Польщі Матеушом Моравецьким, повідомив Білий дім 4 вересня.

Розмова, зокрема, стосувалася підтримки України: Гарріс «визнала щедрість і лідерство Польщі в прийомі мільйонів українських біженців і наданні критичної гуманітарної допомоги, так само як і наданні життєво важливої безпекової підтримки» Україні.

Читайте також: Польща створила медичний хаб для допомоги пораненим через війну українцям ‒ міністр

«Віце-президентка підтвердила стійку силу американсько-польських відносин у зусиллях на посилення нашої колективної безпеки, в тому числі постійне розміщення передового командного пункту штабу 5-го корпусу армії США в Познані, яке президент Байден нещодавно назвав першим постійним розміщенням сил США на Східному фланзі НАТО», – йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили посилення взаємної співпраці щодо атомної електрогенерації в Польщі, яка «посилила б європейську енеретичну безпеку».

Моравецький прокоментував розмову, зазначивши, що вона стосувалася механізмів підтримки України та енергетичних питань.

«У Польщі розробка атомної енергетики є необхідною», – зазначив він.

США перемістили штаб-квартиру своїх ротаційних сил з Німеччини до Польщі в 2017 році. Згодом туди ж перенесли штаб 5 корпусу армії США.