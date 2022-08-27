Чехія та Польща домовилися захищати повітряний простір Словаччини до поставок американських F-16

Чехія та Польща підписали угоду про захист повітряного простору сусідньої країни та члена НАТО – Словаччини, оскільки Братислава припиняє використання своїх старих винищувачів МіГ-29 радянського виробництва наприкінці цього місяця.

Угода про захист, підписана 27 серпня, діятиме доти, доки Словаччина не отримає замовлення на нові F-16 зі США, що очікується у 2024 році.

Міністри оборони Польщі, Чехії та Словаччини Маріуш Блащак, Яна Чернохова, Ярослав Над підписали угоду на словацькій авіабазі.

«Польські винищувачі переважно злітатимуть з бази, розташованої на польській території. Чеські винищувачі також забезпечуватимуть завдання з охорони повітряного простору з бази, розташованої на території Чехії, і після виконання завдання повернуться на свої бази», – повідомили у Міноборони Словаччини.

Минулого місяця Над сказав, що Словаччина може розглянути можливість запропонувати свій нинішній парк з 11 МіГ-29 Україні у якості ймовірного обміну. Вартість 11 МіГ-29 оцінюється у 300 мільйонів доларів.

Після російського вторгнення 24 лютого Україна, яка не є членом НАТО, звернулася до західних союзників із проханням надати їй бойові літаки на тлі повітряної переваги Росії у повномасштабній війні.