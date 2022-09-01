Польща вимагає від Німеччини 1,3 трлн доларів репарацій

Влада Польщі заявляє, що вимагатиме 1,3 трильйона доларів як компенсацію за втрати, понесені під час Другої світової війни.

З моменту приходу до влади у 2015 році правляча партія Польщі «Право і справедливість», колишня партія президента Анджея Дуди, просувала питання про військові репарації, заявляючи, що Німеччина несе «моральний обов’язок» у цьому питанні.

Заступник прем’єр-міністра Ярослав Качинський, голова партії «Право і справедливість», заявив 1 вересня, що очікує на «довгий і складний» процес з Німеччиною з цього приводу.

«Ми не тільки підготували звіт... але ми також ухвалили рішення про подальші дії», – сказав Качинський, вказуючи на «величезні втрати», яких зазнала Польща під час нацистської окупації 1939-1945 років.

Близько шести мільйонів поляків, у тому числі три мільйони польських євреїв, були вбиті під час Другої світової війни, а столиця була стерта з лиця землі після Варшавського повстання 1944 року, в перебігу якого загинуло близько 200 000 мирних жителів.

Польща не вперше порушує питання про репарації, які Берлін рішуче відкидає, посилаючись на рішення Польщі 1953 року відмовитися від вимог про репарації проти Східної Німеччини.

Уряд Німеччини та міністерство закордонних справ поки не коментували останні заяви польської влади.