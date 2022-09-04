Посол США Салліван завершив роботу в Росії

Посол США в Росї Джон Салліван завершив свою роботу на посаді голови американської дипмісії в Росії і в неділю виїхав з Москви, йдеться у повідомленні посольства США у Москві.

Про майбутнє завершення роботи посла США в Росії та його від’їзд раніше не повідомлялося.

Як йдеться у повідомленні на сайті посольства, після від’їзду Джон Салліван завершить сорокарічну кар’єру на державній службі. Обов’язки повіреного у справах США у Москві виконуватиме Елізабет Руд, як йдеться у повідомленні, – «до прибуття наступника посла Саллівана».

Джон Салліван був призначений послом США в Росії в грудні 2019 року, ще за президента Дональда Трампа, і залишився на посаді після обрання президентом Джо Байдена. У квітні минулого року, після загострення відносин США та Росії, він на деякий час виїхав з Москви (російського посла раніше було відкликано для консультацій з Вашингтона), однак у червні, після зустрічі президентів двох країн у Женеві, повернувся.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Саллівана не відкликали з Москви – він продовжував виконувати свої обов’язки посла у Росії.

Штат посольства США скоротився з 1200 осіб у 2017 році до приблизно 130 осіб, половину з яких складають морські піхотинці та співробітники служби охорони. У лютому Москва наказала вислати заступника Джона Саллівана.

У травні минулого року уряд Росії вніс США до списку «недружніх країн» та заборонив американському диппредставництву наймати на роботу російських громадян.