Росія заборонила в’їзд Шону Пенну і Бену Стіллеру, які підтримують Україну

Росія заборонила в’їзд американським акторам Шону Пенну і Бену Стіллеру, які підтримують Україну. Про рішення оголосило російське Міністерство закордонних справ.

Загалом до санкційного списку РФ потрапили 25 громадян США: зірки, чиновники, бізнесмени і співробітники неурядових організацій.

У російському МЗС назвали це рішення «відповіддю на персональні санкції проти громадян Росії, які постійно розширюються адміністрацією Джо Байдена».

Шон Пенн перебував у Києві на момент початку повномасштабної війни. За його словами, український народ і президент «стали історичними символами відваги і принципів». Пенн також приїжджав до України у червні.

Бен Стіллер відвідав Україну влітку, щоб «на власні очі побачити все, що відбувається, та розказати світові, що війна має припинитися».