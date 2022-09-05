Звільнення Високопілля, Ліз Трасс – новий прем’єр Британії, проросійські мітинги у ЄС

У Херсонській області ЗСУ звільнили селище Високопілля. Успіхи української армії підтвердив і президент України Володимир Зеленський.

Він заявив, що ЗСУ вдалося звільнити від російських окупантів два населені пункти на Херсонщині і один у Донецькій області.

Ліз Трасс перемогла у перегонах за посаду лідера британських консерваторів і тепер стане прем’єр-міністром Великої Британії.

У німецькому Кельні і чеській Празі пройшли акції протесту.

Учасники скаржилися на високі ціни на енергоносії і закликали розпочати діалог з Росією.

У МЗС України такі мітинги назвали неприпустимими і охарактеризували як «шабаші під триколорами країни-агресора».

Про це і не тільки дивіться в програмі «Свобода LIVE» о 18:00 на @Радіо Свобода.

Гості етеру:

Ігаль Левін, військовий аналітик, офіцер Армії оборони Ізраїлю;

Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма»;

Давід Стулік, старший аналітик дослідницького центру «Європейські цінності» у Празі;

Павло Лисянський, правозахисник.