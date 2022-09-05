Звільнення Високопілля, Ліз Трасс – новий прем’єр Британії, проросійські мітинги у ЄС

- У Херсонській області ЗСУ звільнили селище Високопілля. Успіхи української армії підтвердив і президент України Володимир Зеленський.
Він заявив, що ЗСУ вдалося звільнити від російських окупантів два населені пункти на Херсонщині і один у Донецькій області.
- Ліз Трасс перемогла у перегонах за посаду лідера британських консерваторів і тепер стане прем’єр-міністром Великої Британії.
- У німецькому Кельні і чеській Празі пройшли акції протесту.
Учасники скаржилися на високі ціни на енергоносії і закликали розпочати діалог з Росією.
У МЗС України такі мітинги назвали неприпустимими і охарактеризували як «шабаші під триколорами країни-агресора».
Про це і не тільки дивіться в програмі «Свобода LIVE» о 18:00 на @Радіо Свобода.
Гості етеру:
Ігаль Левін, військовий аналітик, офіцер Армії оборони Ізраїлю;
Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма»;
Давід Стулік, старший аналітик дослідницького центру «Європейські цінності» у Празі;
Павло Лисянський, правозахисник.
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