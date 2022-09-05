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Новою прем’єркою Великої Британії обрана Ліз Трасс

Очільниця МЗС країни була фавориткою фінального голосування серед членів Консервативної партії

Міністерка зовнішніх справ Великої Британії Ліз Трасс стала новою очільницею правлячої Консервативної партії і відтак – новою прем’єр-міністеркою країни. Про це партія заявила 5 вересня.

«Для мене честь бути обраною лідеркою Консервативної партії. Дякую за довіру, яку ви мені висловили, аби очолити та служити нашій великій країні. Я вдамся до сміливих дій, аби провести всіх нас через важкі часи, відновити економіку та розкрити потенціал Сполученого Королівства», – прокоментувала Трасс свою перемогу.

Тепер чинний прем’єр-міністр Боріс Джонсон має формально повідомити королеву Єлизавету ІІ про свою відставку з посади, яку займе Трасс.

Очільниця МЗС країни була фавориткою фінального голосування, в якому її опонентом був ексміністр фінансів Ріші Сунак. Воно відбулося 2 вересня.

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Трасс пообіцяла, що президент України Володимир Зеленський стане першим, кому вона зателефонує на посаді прем’єр-міністерки. Вона також планує працювати із союзниками по «Групі семи» для збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні.

Джонсон був одним із найактивніших і найгучніших прихильників України на Заході. Він тричі відвідав Київ з початку повномасштабної війни та підтримав виділення мільярдів фунтів британської військової допомоги.

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