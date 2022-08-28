«Путін хоче, щоб ми пішли на поступки». Джонсон попередив Британію про «дуже важкі» наступні місяці

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попереджає британців про «дуже важкі» наступні місяці через великі рахунки за електроенергію і нагадує, що за цим стоїть російський президент Володимир Путін, який хоче поступок від світу. Про це він написав у колонці виданню TheMail +.
«Наступні місяці будуть важкими, можливо, дуже важкими. Наші рахунки за електроенергію (будуть) приголомшливими. Багатьох із нас вартість опалення житла вже лякає. Та все ж я переконаний як ніколи, що ми успішно пройдемо це – і Британія вийде (з цих випробувань – ред.) більш сильною та процвітаючою. Варто пам’ятати, хто стоїть за цим глобальним зростанням цін на енергоресурси і що зараз стоїть на кону», – написав прем'єр-міністр Великої Британії.
Борис Джонсон нагадує, що до кінця 2021 року світ зміг відновитися після пандемії COVID-19, але ніхто не розраховував, що Путін вирішить розпочати «зловмисний, ірраціональний напад на невинну європейську країну».
«Це варварське вторгнення Путіна «налякало» енергетичні ринки… Ось чому ваш рахунок за електроенергію подвоюється. Боюся, Путін це знає, і йому це подобається. Він хоче, щоб ми пішли на поступки. Він вважає, що м’якотілим європейським політикам не вистачить духу на боротьбу – що з приходом зими ми знімемо санкції і будемо благати про російську нафту й газ. Він вірить, що ми втомимося підтримувати Україну і почнемо штовхати її до, хоч і огидної, угоди з тираном у Кремлі. Але це було би цілковитим божевіллям. У цій жорстокій боротьбі український народ повинен перемогти – і переможе. Так само і Британія», – пише Джонсон.
За його словами, з кожним місяцем позиція Путіна слабшає, а його здатність до «знущань і шантажу» зменшується.
Британський прем'єр додав, що уряд повинен і допоможе людям подолати кризу – колосальні суми уже спрямовані на те, щоб допомогти людям оплачувати рахунки.
«Наступного місяця – хто б не став моїм наступником – уряд оголосить про ще один величезний пакет фінансової підтримки. Варто пам’ятати, чому ми маємо право здійснювати ці платежі», – пояснив Джонсон.
Масштабна війна Росії проти України
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Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
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На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 31 липня змогло підтвердити 5327 випадків загибелі, 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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