ЄС не піддасться на «газовий шантаж» Росії – голова МЗС Німеччини

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляє, що Європейський Союз не піддасться на «шантаж» Москви після того, як російський «Газпром» оголосив про чергове значне скорочення постачання газу через «Північний потік-1», який з’єднує Росію та Німеччину. Про це вона сказала в інтерв’ю Раді Свобода 26 липня.

За словами Бербок, Німеччина та ЄС сприймають тактику Росії як чергову спробу розділити блок – яка буде невдалою, оскільки Європа об’єднана, як ніколи раніше, і розуміє, необхідність припинити свою залежність від російської енергетики.

«Ми хочемо отримати 100-відсоткову незалежність… від викопної енергії від Росії якомога швидше», – сказала вона.

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Заява Бербок лунає на наступний день після того, як російський державний енергетичний гігант заявив, що з 27 липня скоротить постачання через «Північний потік-1» до Німеччини до однієї п’ятої потужності.

За словами голови німецького МЗС, якщо Росія повністю перекриє «Північний потік-1», «немає жодних сумнівів», що Німеччина продовжить свою політику санкцій проти Москви.

Бербок також згадала постачання Німеччиною високопотужної зброї в Україну, зазначивши, що в Берліні не бракує політичної волі для її доставки. Вона сказала, що Німеччина спочатку була в поганому становищі для постачання сучасної зброї в Україну, тому що вона «впоралася гірше, ніж ви можете собі уявити», із підтримкою своїх військових запасів у актуальному стані в мирний час.

За її словами, критика на адресу Німеччини через повільне надання військової підтримки зачепила її за живе.

«Ось чому ми намагаємося стати краще», – пояснила Бербок.

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Зараз Німеччина постачає артилерію, включно з гаубицями, і допомогла у підготовці українських сил. Міністерка додала, що Німеччина сподівається поставити систему протиповітряної оборони до початку вересня.

Минулого тижня «Газпром» відновив подачу газу «Північним потоком – 1» після 10-денної перерви на технічне обслуговування, але лише на 40% від пропускної здатності газопроводу. Росія заявила, що була змушена зменшити обсяг через затримку повернення турбіни, яка обслуговувалася в Канаді.

Німеччина заявила, що скорочення не пов’язані з технічними проблемами, а є покаранням за те, що ЄС запровадив жорсткі санкції проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Президент Росії Володимир Путін попередив, що продовження санкцій може призвести до катастрофічного зростання цін на енергоносії для споживачів у всьому світі.

Минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звинуватила Росію у використанні енергії як зброї, попередивши, що Європа повинна підготуватися до можливого повного припинення поставок російського газу. Минулого року 40 відсотків загального імпорту газу в ЄС припадало на Росію.