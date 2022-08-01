Голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель назвав умови, за яких Європа може повернутися до діалогу з Росією.

«Що стосується Європи, то ми все ще залишаємося відкритими до діалогу з Росією за умови, що вона відмовиться від своїх імперських претензій і поважатиме цілісність всіх держав, у тому числі України», – йдеться в документі, в якому Борель аналізує вплив санкцій ЄС на економіку Росії та її геополітичне положення.



Коментуючи залежність ЄС від російських енергоресурсів, він зауважив, що Європа виявила готовність діяти та ризикувати пропорційно масштабу виклику.



«Звичайно, ця детоксикація від російської енергетики не проходить безболісно для деяких країн чи певних секторів. І це гостро вплинуло на споживчі ціни. Однак роз’єднання незворотне. Такий підхід тим більше важливий і своєчасний, що він відповідає нашим кліматичним амбіціям. Громадська думка не сприйме ніякого розвороту навіть після закінчення війни», – вважає голова дипломатії ЄС.



Він зауважує, що санкції ЄС мають сигнальну функцію, яка вказує неприйнятність поведінки Росії, і примусову функцію, яка спрямована на припинення фінансування військової машини Кремля.

Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. У відповідь на російську агресію Євросоюз ухвалив уже сім пакетів санкцій щодо Росії. Жоден із них не включає ембарго на російський газ. При цьому Росія припинила постачання до низки країн Євросоюзу, а деякі самі відмовилися від російського газу.