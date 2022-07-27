Кремль зберігатиме мінімальне постачання газу до ЄС на час війни з Україною – Bloomberg

Кремль зберігатиме постачання газу до Європи на мінімальному рівні, доки триває війна Росії проти України, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з позицією російського керівництва.

За словами співрозмовників агентства, технічні проблеми, якими Росія пояснює зниження постачання, є лише приводом. Насправді Кремль використовує газ, щоб натиснути на лідерів європейських країн і змусити їх переглянути санкції, а також підхід до підтримки Києва. Якщо постачання не повернуться до колишніх обсягів до зими, на Європу чекає серйозна нестача палива, зазначає Bloomberg.

За словами одного з джерел, російський «Газпром» вже проаналізував фінансові наслідки скорочення поставок для наступного року і вирішив скоротити збитки за рахунок цін, що зростають. Росія задля досягнення своїх геополітичних цілей готова тримати постачання на низькому рівні й надалі, незважаючи на втрату доходу, наголошує Bloomberg.

26 липня країни Євросоюзу погодили план, за яким споживання газу наступної зими скоротиться на 15 відсотків.

У червні «Газпром» скоротив постачання до Німеччини для європейського ринку газопроводом «Північний потік-1» до 40 відсотків – до 67 мільйонів кубометрів на добу. Причиною назвали відсутність турбіни для компресорної станції, яку компанія Siemens забрала на ремонт і не повернула вчасно через санкції.

Із 27 липня «Газпром» зупиняє роботу ще однієї турбіни «Північного потоку-1», скорочуючи обсяг прокачування до 20% від планової потужності. Таким чином, добова продуктивність газопроводу становитиме не більше ніж 33 мільйони кубометрів газу на добу. За заявою російської корпорації, газотурбінному двигуну на компресорній станції «Портова» потрібний плановий капітальний ремонт і техобслуговування.

Уряд Німеччини неодноразово заявляв, що вважає причину зниження поставок до Європи не технічною, а політичною, і звинувачував Росію у веденні «газової війни» проти країн ЄС. Москва звинувачення відкидає.