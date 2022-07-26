Зеленський: на «ціновий терор Росії проти Європи» потрібно відповідати санкціями

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що на «ціновий терор Росії проти Європи» потрібно відповідати санкціями.

«Сьогоднішнє повідомлення про чергове спровоковане зростання газових цін на європейській біржі вище 2000 доларів за тисячу кубів – це вже достатній привід, щоб розширити санкції проти Росії. Для всіх зрозуміло, що це свідомий ціновий терор Росії проти Європи», – сказав він під час вечірнього звернення.



За його словами, Москва робить все, що ця зима для європейських країн стала «найбільш жорсткою».

«На терор потрібно відповідати, відповідати санкціями», – наголосив Зеленський.

26 липня вартість газу в Європі перевищила 2000 доларів за тисячу кубометрів вперше з 8 березня.

Напередодні російський «Газпром» оголосив, що з 27 липня зупинить роботу ще однієї турбіни газопроводу «Північний потік-1», скоротивши таким чином обсяг прокачування до 20% від планової потужності.

Президент Росії Володимир Путін раніше заявляв, що продовження санкцій може призвести до катастрофічного зростання цін на енергоносії для споживачів у всьому світі.

Минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звинуватила Росію у використанні енергії як зброї, попередивши, що Європа повинна підготуватися до можливого повного припинення поставок російського газу. Минулого року 40 відсотків загального імпорту газу в ЄС припадало на Росію.